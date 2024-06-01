Эту позицию озвучил представитель немецкого правительства.

Долгое время немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о позиции Германии касаемо применения поставляемого ими оружия Вооружёнными силами Украины по военным объектам на российских территориях, отвергая такую возможность. Однако сейчас позиция Берлина кардинально изменилась, о чём рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

По словам немецкого чиновника, Германия сняла ограничение на применение своего вооружения из-за активных боевых действий в Харьковской области. Хебештрайт объясняет, что атаки по региону осуществлялись с прилегающей к российско-украинской границе территории, поэтому Киев имеет полное право на самооборону и ответные удары.

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Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что Украина может применять поставленное Берлином оружие только в соответствии с международно-правовыми обязательствами.

На текущий момент более десяти стран НАТО сняли ограничения на применение поставляемого ими оружия по российским территориям, среди них Великобритания и Франция, поставляющие украинской армии дальнобойные ракеты Storm Shadow. Таким образом теперь Киев официально может применять дальнобойное оружие для нанесения ударов по России.