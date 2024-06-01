Пекин настаивает на признании конференции на обеих уровнях текущего конфликта.





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В рамках "Глобального саммита мира" украинские власти пытаются привлечь как можно больше стран к конференции, в особенности это касается крупных стран - Соединённых Штатов Америки и Китая. Если со штатами всё и так понятно, хотя американский президент Джо Байден, скорее всего, будет подменён другим чиновником из Белого дома, то позиция Пекина в этом вопросе неопределённая, поскольку китайские власти выступают за проведение конференции с участием всех сторон конфликта.

Издание Reuters пишет, что на фоне этого Китай всё же пропустит саммит мира в Швейцарии как раз таки по причине невыполнения их главного условия - участия всех сторон российско-украинского конфликта и честного обсуждения. В Киеве не намерены приглашать Москву на конференцию, но готовы поделиться своим видением мирного плана после его утверждения международным сообществом, однако в таком ключе это больше будет выглядеть как ультиматум, причём без фактических последствий в случае если его в Москве отвергнут.

Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что поддерживают работу Швейцарии в мирном урегулировании российско-украинского конфликта, но Пекин хотел бы видеть участие всех сторон в мероприятии. Официально китайские власти не подтверждали и не опровергали своё участие на конференции.