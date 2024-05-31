Он добавил, что Киеву придётся столкнуться с ещё большими вызовами, хотя шансы победить всё ещё есть.





реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой рассказал о планах дальнейшей поддержки Украины на ближайшие годы. Он подчеркнул, что Киев по-прежнему имеет шансы победить, хотя стране придётся встретиться с ещё большими вызовами.

По словам главы североатлантического альянса. на июльском саммите в Вашингтоне союзники предпримут шаги по инвестированию средств в безопасность и усиления поддержки Украины. Он также упомянул о намерениях поставить помощь Киеву «на более прочный фундамент»

Добиться этого Столтенберг планирует за счёт усиления роли НАТО в координации военной помощи и многолетних обязательств. Стоит напомнить, что чиновник выступал за то, чтобы сделать североатлантический альянс основным организатором встреч Контактной группы по обороне Украины, хотя сейчас это место занимают Соединённые Штаты Америки.

Помимо этого военный блок укрепит партнёрство в Индо-Тихоокеанском регионе с Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

Ранее издание Reuters писало, что Йенс Столтенберг обратится к странам-участникам североатлантического альянса с призывом выделять на поддержку Украины 40 миллиардов долларов ежегодно.