Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Худолеев.





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Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев по итогам проверки формирований гражданской обороны заявил, что приграничная с Украиной Гомельская область готова к переходу в режим военного времени, если такая необходимость вдруг возникнет.

По словам белорусского чиновника, была проведена проверка готовности и укомплектованности специальных формирований. Помимо этого был составлен список ситуаций, где необходимо оперативное вмешательство. Он подчеркнул, что в рамках этого формируются управленческие и правовые решения, позволяющие обеспечить взаимодействие в период подготовки и в случае перевода региона на военные рельсы.

Александр Худолеев отметил, что аналогичные проверки с задействованием медицинских учреждений и предприятий, обеспечивающих услуги первой необходимости также прошли в других регионах. На базе Гомеля будут проводиться тренировки по всем районам, в частности с участием территориальной обороны, ополчения и сил министерства чрезвычайных ситуаций.

Проверки осуществляются с целью повышения готовности на случай возникновения в регионе военной агрессии.