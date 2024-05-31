Эти радары не используются в боевых действиях, но попытки атаковать их могут быть восприняты Москвой как подрыв стратегических сил страны.





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Издание The Washington Post, ссылаясь на источники в лице неназванных американских чиновников, пишет, что Соединённые Штаты Америки обеспокоены ударами Вооружённых сил Украины по радиолокационным системам России, используемых в качестве систем ядерного предупреждения.

По данным издания, две такие атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов были проведены на прошлой неделе, а один из ударов - в Армавире - мог даже нанести определённый ущерб таким радарам. Основная обеспокоенность заключается, что данная техника является частью стратегических сил России и атака по ней может быть расценена как попытка подорвать возможности армии в ядерном сдерживании против Соединённых Штатов Америки.

В Вашингтоне настаивают на том, что данные системы не используются в боевых действиях против Украины, в то же время удары по ним могут нарушить стратегическую стабильность между двумя крупными державами: Москва может подумать, что возможность предупреждать ядерную активность уменьшилась и это повлечёт за собой последствия.

Другой украинский источник The Washington Post объясняет, что системы используются для отслеживания воздушных целей, запускаемых украинской армией, поэтому они стали объектом атак. Тем не менее это не снижает обеспокоенность Вашингтона.