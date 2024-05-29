Сформированные штурмовые подразделения из заключённых не будут контактировать с обычными военными.





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Недавно на Украине разрешили брать на военную службу определённые категории заключённых, чьи наказания не связаны с коррупцией и убийствами. Министр юстиции страны Денис Малюська вчера в эфире украинского телевидения отчитался об освобождении 613 заключённых, которые вступили в ряды Вооружённых сил Украины. Он добавил, что они уже проходят подготовку продолжительностью несколько месяцев, а после сформируют штурмовые подразделения.

Украинский министр подчеркнул, что подразделения из заключённых будут состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание, то есть по сути без смешивания с другими военнослужащими. Это говорит о том, что заключённые будут воевать фактически без контактов с другими подразделениями украинской армии, а их главная функция будет заключаться в проведении штурмов. Сам чиновник считает это не лучшим вариантом, но военное командование сочло принятое решение верным.

Денис Малюська также отметил, что он считает допустимым мобилизацию заключённых, осуждённых за убийство. Министр юстиции фактически оправдал таких лиц, объясняя их поведение обычной потерей контроля над своими действиями. По его мнению, когда человек, совершивший убийство, попадает в место лишения свободы, он переосмысливает свои действия и его общественная опасность становится меньше по сравнению с ворами-рецидивистами и грабителями.