Недавно Владимир Зеленский заявил об упущенной возможности уменьшить потенциал российского наступления в Харьковской области из-за запрета на нанесение ударов по российским территориям, где дислоцировались готовящиеся к наступательным манёврам военные. После этого на Западе встал вопрос, можно ли разрешить украинским военным наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России.
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Издание Politico пишет, что взгляды Запада в этом вопросе разделились. Некоторые страны, как, например, Чехия, считают возможным пойти на такой шаг, чтобы усилить поддержку Киева, в то время как Германия и Италия не поддерживают данную идею.
При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинская армия имеет законное право на самооборону, в рамках которой считается допустимым наносить удары по территории оппонента. Он уже призывал ранее западные страны разрешить Киеву наносить удары по российским территориям и, по данным издания, в очередной раз призовёт Европейский союз принять такое решение.
Тем не менее сейчас в Европейском союзе демонстрируется факт отсутствия консенсуса и единства в этом вопросе из-за рисков эскалации.