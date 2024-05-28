Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на доклад агентства.





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Издание Associated Press, ссылаясь на отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет, что Иран продолжает обогащать уран, а страна практически вышла на оружейный уровень. Сейчас в иранском арсенале 142,1 килограмма урана, обогащённого до 60%, что на 20 килограмм больше, чем было на момент написания прошлого отчёта в феврале.

Отмечается, что обогащённый уровень до 60% позволяет в короткий срок довести его до оружейного уровня в 90%. Таким образом из 42 килограммов обогащённого до 60% урана можно создать одну атомную бомбу, если Тегеран возьмёт курс на его обогащение до 90%.

Что касается общих запасов обогащённого урана Ирана, то тут цифра тоже значительно выросла: на 675,8 килограммов больше, чем в предыдущем докладе. Итого общее число запасов обогащённого урана в стране достигло 6201,3 килограммов.

Ещё в декабре 2023 года МАГАТЭ сообщало о возможностях Ирана создать три атомные бомбы, учитывая иранские запасы обогащённого урана до 60%. Однако официально Тегеран отрицает применение обогащённого урана в военных целях, утверждая, что вся их ядерная программа выполняется строго в рамках «мирного атома»