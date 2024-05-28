Он признал все пункты обвинения.





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В Германии Верховный суд Дюссельдорфа вынес обвинительное решение в отношении 54-летнего капитана Вооружённых сил Германии, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Его лишат свободы на следующие 3,5 года. Отмечается, что мужчина признал обвинения по всем пунктам.

Сам обвиняемый утверждает, что в своих действиях он руководствовался опасениями за безопасность своей семьи в случае эскалации российско-украинского конфликта, с переходом боевых действий в ядерную войну. По этой причине он якобы постоянно находился в тяжёлом психологическом состоянии, и решил пойти на тайную агентурную деятельность.

Уточняется, что офицер Бундесвера работал в направлении средств радиоэлектронной борьбы, а передаваемая им информация могла дать преимущество российским военным на фоне текущей политической ситуации.

Это не первый случай задержания немецких военных и обычных граждан за подозрение в работе на иностранные спецслужбы.