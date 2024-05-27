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Nacvark
The Telegraph: Китай может использовать гражданские паромы для вторжения на Тайвань
Ещё около десяти лет назад местные судостроители получили технические рекомендации, по которым сконструированные ими судна должны быть приспособлены как для гражданских, так и военных целей.


Издание The Telegraph пишет о том, что Китай, обладая одним из самых мощных в мире надводных флотов, имеет развитую систему судостроения двойного назначения, которая может быть применена в случае вторжения китайской армии на Тайвань.

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Как пишет издание, ссылаясь на отчёт Китайского института морских исследований Военно-морского колледжа Соединённых Штатов Америки, ещё около десяти лет назад китайские судостроители получили технические рекомендации, в которых им порекомендовали адаптировать конструкцию судов как для гражданских, так и военных целей. Таким образом гражданские паромы, контейнеровозы и танкеры были интегрированы в структуру военного командования.

Об одной ситуации, подтверждающих информацию издания стало известно в 2021 году, когда портал Naval Post, отслеживающий учения Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, заметил участие в манёврах десанта большого гражданского парома Bohai Pearl, принадлежащего судоходной компании Bohai Ferry Group. Судно использовалось в качестве ролкера, который мог разместить до 300 единиц военной техники и перевозил на тех учениях подразделение боевых машин-амфибий ZBD-05.

#китай #тайвань
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