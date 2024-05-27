Ещё около десяти лет назад местные судостроители получили технические рекомендации, по которым сконструированные ими судна должны быть приспособлены как для гражданских, так и военных целей.





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Издание The Telegraph пишет о том, что Китай, обладая одним из самых мощных в мире надводных флотов, имеет развитую систему судостроения двойного назначения, которая может быть применена в случае вторжения китайской армии на Тайвань.

Как пишет издание, ссылаясь на отчёт Китайского института морских исследований Военно-морского колледжа Соединённых Штатов Америки, ещё около десяти лет назад китайские судостроители получили технические рекомендации, в которых им порекомендовали адаптировать конструкцию судов как для гражданских, так и военных целей. Таким образом гражданские паромы, контейнеровозы и танкеры были интегрированы в структуру военного командования.

Об одной ситуации, подтверждающих информацию издания стало известно в 2021 году, когда портал Naval Post, отслеживающий учения Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, заметил участие в манёврах десанта большого гражданского парома Bohai Pearl, принадлежащего судоходной компании Bohai Ferry Group. Судно использовалось в качестве ролкера, который мог разместить до 300 единиц военной техники и перевозил на тех учениях подразделение боевых машин-амфибий ZBD-05.