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Nacvark
Spiegel: Страны Балтии и Польша введут свои войска на территорию Украины в случае прорыва России
Парламентарии стран предупредили, что недостаточные поставки оружия Украине приведут к последствиям на поле боя, за которыми последует ввод войск НАТО на украинские территории.


Издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Польша и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) готовы ввести свои войска на территорию Украины, если Россия одержит на поле боя существенный успех, прорвав украинскую оборону. В частности об этом сообщили балтийские депутаты на конференции Леннарта Мери в Таллине, выступая перед представителями от Германии.

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Парламентарии объясняют, что пока Германия отказывается поставлять новые виды оружия Украине, опасаясь эскалации конфликта, есть риск ещё больше повысить напряжённость отсутствием поставок. Они подчеркнули, что если из-за пассивной позиции Запада в поставках оружия, Россия обретёт серьёзный успех на поле боя, Польша и балтийские страны не будут дожидаться пока российские военные подойдут к их границам, направив контингент войск на украинские территории для сдерживания.

Таким образом есть серьёзный риск создать условия для применения пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, если Россия всё же посчитает войска НАТО своей потенциальной целью, а это, в свою очередь, заставит Берлин тоже стать стороной конфликта.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже говорила, что отправка учебной миссии на украинские территории не приведёт к эскалации конфликта, ведь страны, которые пойдут на это, должны осознавать риски и могут попросту не обратиться к союзникам с просьбой оказать поддержку, если их военные станут целью российской армии.

#россия #украина #польша #балтия
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