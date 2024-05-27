Парламентарии стран предупредили, что недостаточные поставки оружия Украине приведут к последствиям на поле боя, за которыми последует ввод войск НАТО на украинские территории.





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Издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Польша и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) готовы ввести свои войска на территорию Украины, если Россия одержит на поле боя существенный успех, прорвав украинскую оборону. В частности об этом сообщили балтийские депутаты на конференции Леннарта Мери в Таллине, выступая перед представителями от Германии.

Парламентарии объясняют, что пока Германия отказывается поставлять новые виды оружия Украине, опасаясь эскалации конфликта, есть риск ещё больше повысить напряжённость отсутствием поставок. Они подчеркнули, что если из-за пассивной позиции Запада в поставках оружия, Россия обретёт серьёзный успех на поле боя, Польша и балтийские страны не будут дожидаться пока российские военные подойдут к их границам, направив контингент войск на украинские территории для сдерживания.

Таким образом есть серьёзный риск создать условия для применения пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, если Россия всё же посчитает войска НАТО своей потенциальной целью, а это, в свою очередь, заставит Берлин тоже стать стороной конфликта.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже говорила, что отправка учебной миссии на украинские территории не приведёт к эскалации конфликта, ведь страны, которые пойдут на это, должны осознавать риски и могут попросту не обратиться к союзникам с просьбой оказать поддержку, если их военные станут целью российской армии.