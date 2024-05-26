Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.





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В апреле американские военные приступили к строительству пирса недалеко от сектора Газа, благодаря которому в анклав должна была доставляться гуманитарная помощь после её предварительной проверки израильской армией.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что часть сооружённого американцами пирса откололась и была прибита к израильскому побережью в районе города Ашдод. На место прибыл военный корабль, который должен был вернуть уплывшую баржу на место, но и он застрял. После этого на помощь двум кораблям прибыли военно-морские силы Израиля, которые успешно отбуксировали отколовшийся фрагмент пирса обратно. Сейчас американские военные ведут ремонтные работы по восстановлению пирса.

Известно, что временный пирс заработал около недели назад и через него должны быть доставлены в сектор Газа 569 тонн гуманитарной помощи.

Ранее в Центральном командовании Армии Соединённых Штатов Америки проинформировали о севших на мель четырёх американских военных кораблях, поддерживающий временный пирс, из-за шторма. Некоторые из них унесло к берегам Израиля. Израильские военные оказывают помощь в проведении ремонтных работ.