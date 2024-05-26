Берлин недоволен, что треть беженцев находится именно на их территориях.





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Официальный представитель министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью немецкому изданию Welt заявила, что Берлин хочет видеть от Европейского союза политику по справедливому распределению миграционной нагрузки по всей территории экономического союза.

По словам немецкого чиновника, для Германии является важным обеспечить общеевропейский подход по солидарному распределению вторичной миграции, в частности это касается вопроса украинских беженцев. Немецкие власти хотят, чтобы новые беженцы приезжали не только на немецкие территории, но и в другие страны Европейского союза.

Одна из мер, которую Берлин считает допустимой, это возвращение ограничения на свободное перемещение беженцев между Европейским союзом. Запрет был отменён в 2022 году, но его восстановление позволило сократить количество прибывающих в Германию беженцев из других стран, которые могли использовать своё первоначальное место для миграции лишь как депо.

На текущий момент в Германии пребывает около 1,3 миллиона украинцев, которые имеют защиту до 4 марта 2025 года с возможностью продления. Украинцы могут воспользоваться государственной социальной помощью под наименованием Bürgergeld, предполагающий выплаты на сумму 563 евро ежемесячно. Для сравнения, в той же Польше выплаты на уровне 70 евро в месяц.