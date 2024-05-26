Страна продолжает придерживаться своей политики, направленной на отказ от военной поддержки Киева.





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Некоторое время назад Европейский союз одобрил решение по использованию доходов от российских замороженных активов для оказания помощи Украине. В этом году Киев может получить 3 миллиарда евро, а первую часть из этой суммы переведут уже в июле.

Издание Financial Times пишет о том, что Венгрия продолжает блокировать решения по использованию замороженных российских 190 миллиардов евро бельгийским депозитарием Euroclear для оказания помощи Киеву. При этом остальные страны согласны с тем, что можно передавать украинским властям по 2 миллиарда евро ежегодно.

Один из источников издания сообщает о том, что Будапешту предложили сделку, по которой та небольшая доля заблокированных российских активов в Венгрии, не будет включена в механизмы по передаче прибыли от активов для дальнейшей закупки вооружений, поскольку венгерские власти не желают финансировать Украину в боевых действиях. Также отмечается, что венгерские власти выступают против проведения платежей автоматическими схемами.

Financial Times подчёркивают и то, что когда «Большая семёрка» (G7) придёт к решению по использованию прибыли от замороженных российских активов, им все равно понадобится согласие всех 27 стран-участников Европейского союза. Тут Будапешт в очередной раз получит право использовать своё вето.