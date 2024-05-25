При этом страны гарантируют, что не тронут сами активы.





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Идея передачи замороженных российских активов Украине появилась ещё в конце прошлого года, но когда дошло до реальных обсуждений, в Европейском союзе решили отказаться от такого шага, выбрав ему альтернативу - передача доходов от активов. Известно, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите «Большой семёрки» (G7) в июне.

Источник издания Bloomberg подтвердил это, отметив, что по итогам саммита министры финансов G7 подпишут документ, в котором будет подтверждена возможность передачи доходов от замороженных активов России, но без прямой их конфискации. Вместо этого активам присвоят статус недвижимых до тех пор, пока Киев не взыщет с Москвы требуемую компенсацию.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что конечный текст соглашения может быть изменён до его официального оглашения на саммите. Помимо этого страны будут обсуждать конкретные схемы по передаче доходов от российских замороженных активов в фонды, из которых будет финансироваться оказание помощи Киеву.

Соединённые Штаты Америки имеют более решительную позицию в этом вопросе, когда Европа еле согласилась на том, чтобы передавать хотя бы доходы от замороженных активов, поскольку даже это создаёт риски для европейской финансовой системы.