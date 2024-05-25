В 2004 году в Румынии был закрыт пороховой завод, в связи с чем румынские власти начали импорт боеприпасов и пороха для собственных нужд.

Министр экономики, предпринимательства и туризма Румынии Раду Опря в интервью румынскому изданию Digi 24 заявил, что Бухарест желает стать лидером по производству боеприпасов для американских танков M1 Abrams.

По словам румынского министра, у его государства есть всё необходимое, чтобы стать основным производителем танковых снарядов. Он подчеркнул, что новый проект предусматривает, какие шаги необходимо принять для достижения этой цели. В частности стране необходимо в течение нескольких месяцев достроить пороховой завод.

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В 2004 году в Румынии был закрыт пороховой завод, в связи с чем румынские власти начали импорт боеприпасов и пороха для собственных нужд. Однако спустя почти двадцать лет - в марте 2023 года тогдашний министр экономики Флорин Спэтару заявил о планах построить на территории страны новый пороховой завод.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что в Европейском союзе недостаточно мощностей по производству пороха, а основная масса сырья производится в Китае. Тогда он подчеркнул необходимость реабилитации европейской сельскохозяйственной промышленности, поскольку для производства пороха необходим хлопок, который сейчас регион закупает за рубежом.