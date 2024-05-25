Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, опасающийся, что блок готовится к боевым действиям с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно говорил о своих опасениях касаемо обсуждения странами-участниками НАТО вопроса отправки западных войск на территорию Украины в рамках учебной миссии. Более того, он обеспокоен тем, что военный блок рассматривает Россию как противника и готовится к противостоянию с ней.

В этот раз глава венгерского правительства заявил о том, что в Будапеште думают, как переосмыслить статус Венгрии в составе североатлантического альянса, позволив ей потенциально избежать участия в планируемых военных операциях и миссиях, в частности которые могут организовать на украинских территориях.

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По словам Орбана, венгерские юристы и чиновники уже работают над тем, чтобы сохранить фактическое членство в НАТО и при этом снять с себя определённые обязанности в рамках членства. Однако вряд ли североатлантическом альянса согласятся пойти на такую концепцию для Будапешта, особенно на фоне новых угроз коллективной безопасности и российско-украинского конфликта, из-за которого члены военного блока наоборот стараются принимаются более активное участие в жизнедеятельности альянса.

На текущий момент Венгрия принимает участие только в военных миссиях НАТО на территории Ирака и Республики Косово.