Американский президент может предпочесть сбор средств на свою предвыборную кампанию символическому мероприятию в поддержку Киева.

В июне в Швейцарии пройдёт Глобальный саммит мира сразу после встречи «Большой семёрки» (G7), на который приглашены все страны, кроме России и Белоруссии. Киев ожидал обеспечить высокую явку, особенно если учесть, что лидеры G7, в частности американский президент Джо Байден, будут находится в Европе и смогут прилететь в Швейцарию.

Однако издание Bloomberg пишет о том, что американский лидер, вероятнее всего, пропустит саммит в Швейцарии, поскольку его ждёт более важное мероприятие - сбор средств в Голливуде в поддержку своей избирательной кампании, где будут присутствовать Роберт Клуни, Джулия Робертс и другие популярные американские актёры.

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Отмечается, что европейские лидеры действительно преимущественно планируют посетить Глобальный саммит мира, но конкретно американский президент Джо Байден или вице-президент Камала Харрис не планируют своё присутствие. Всё это демонстрирует то, как Байден на фоне запланированных на ноябрь президентских выборов в Соединённых Штатах Америки постепенно меняет акцент с активной внешней политики в сторону внутренней политики, стремясь превзойти своего политического оппонента Дональда Трампа.

Впрочем, отсутствие американского президента на Швейцарском саммите вряд ли как-то серьёзное скажется на его результатах, поскольку украинские власти не планируют таким образом достичь соглашения о прекращении огня. По большей степени вся повестку обсуждения будет нести символический характер поддержки со стороны Запада и не более.