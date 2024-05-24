Он отметил, что такой опыт можно перенять у США.

Народный депутат, являющийся председателем финансового комитета Верховный рады Украины, Даниил Гетьманцев предложил свою креативную идею по решению вопроса с мобилизацией. Для этого он предлагает перейти к методу лотереи, которая позволит выбрать, кто подлежит мобилизации, а кто нет.

Украинский депутат согласился с тем, что любые изменения мобилизационного законодательства неизбежно заканчиваются спором, является ли такое решение справедливым по отношению ко всем. Он подчеркнул невозможность достигнуть справедливости в этом вопросе, которая устроит всех, поэтому предложил следующее - перенять опыт Соединённых Штатов Америки и мобилизовать население путём лотереи.

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Такая лотерея должна определить даты рождения, которые попадают под мобилизации. Причём он настаивает на том, чтобы в таком случае под мобилизацию попадали вне зависимости от профессии и сферы деятельности, иначе возникнут вопросы насчёт справедливости бронирования тех или иных лиц.

Гетьманцев утверждает, что его инициатива обеспечит справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди всего мужского населения, хотя депутат признал и тот факт, что вопрос мобилизации действительно слишком чувствительный и принять справедливое решение ко всем будет невозможно.

С 18 мая вступили поправки в мобилизационное законодательство Украины, по которым мобилизационный возраст снизили до 25 лет, а все мужчины должны обновить свои данные в военкоматах в течение следующих двух месяцев. Более того, при себе всегда необходимо носить военно-учётный документ - приписное, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.