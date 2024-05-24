Власти острова обеспокоены риском военного вторжения.

Вчера Народно-освободительная Армия Китая объявила о старте новых военных учений в Тайваньском проливе, затрагивающих прибрежные зоны острова. Китайские власти объяснили своё решение ответом на сепаратистские акты со стороны Тайбэя.

По данным Генерального штаба Тайваня, в учениях было задействовано порядка тридцати истребителей и кораблей. В рамках учений китайская армия осуществила десятки имитационных ударов по важным военным целям острова. Все эти учения также предусматривают фактическое окружение острова с его изоляцией.

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В сети появилось видео, где тайваньский патрульный корабль Yilan обращается к китайскому кораблю China 548 с просьбой скорректировать свой курс, отдалившись от острова. Тайваньские военные предупредили, что действия Китая создают дополнительные риски и угрозу безопасности, а они готовы предпринять все меры, чтобы «оттолкнуть» китайский корабль.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Веньбин описал учения китайской армии как серьёзное предупреждение для Тайбэя, подчеркнув последствия для тайваньских военных, если Пекин решит достигнуть восстановления территориальной целостности своего государства.