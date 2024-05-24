Поставка Киеву американских систем стоимостью один миллиард долларов слишком дорого для стран ЕС.

В апреле Германия согласилась поспособствовать усилению украинской противовоздушной обороны, пообещав отправить Вооружённым силам Украины ещё один зенитно-ракетный комплекс Patriot и около пятидесяти зенитных самоходных установок Gepard. Тем не менее другие европейские страны вопреки призывам Берлина не анонсировали передачу новых систем, в частности американских зенитно-ракетных комплексов, о которых просил Киев.

Издание Politico пишет о том, что по итогу немецкое правительство провалило свою инициативу по усилению противовоздушной обороны Украины. Отмечается, что такие немецкие высокопоставленные чиновники, как министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус рассчитывали на поддержку со стороны союзников по НАТО, но в итоге не получили её.

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Аналитики издания подчёркивают отсутствие консолидации среди европейских стран по усилению украинской противовоздушной обороны по ряду причин и нависшее облегчение в Европе после продолжения Соединёнными Штатами Америки оказания военной помощи Украине. В частности европейские страны не желают жертвовать собственной безопасностью, а тем более отправлять украинской армии Patriot, стоимость которых превышает один миллиард долларов.

При этом всём Германия, значительно пожертвовавшая свои системы противовоздушной обороны, уже столкнулась с существенным дефицитом.