Он утверждает, что страны пользуются зонтиком альянса, но при этом не принимают на себя какие-либо обязанности.





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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что нейтральные страны в Европе, которые пользуются защитным зонтиком НАТО, но при этом не являются членами североатлантического альянса, должны войти в состав военного блока. Об этом пишет Politico, цитируя британского чиновника.

Британский министр хоть и не называл конкретные страны, о которых идёт речь, в Европе нейтральный статус имеют только две относительно большие страны - Швейцария и Австрия. Можно допустить, что он также говорил и о других, например о Мальте и Ирландии, но всё же вряд ли речь шла про эти государства.

Шэппс подчеркнул, что он продолжит выступать за расширение НАТО путём присоединения к североатлантическому альянсу большего количества стран. Глава британского оборонного ведомства отметил, что некоторые страны с нейтральным статусом пользуются всеми благами свободного существования, укрываясь под зонтиком альянса, но при этом не возлагая на себя никакие обязанности по коллективному сдерживанию на территории континента.

Грант Шэппс также призвал страны-участники военного блока продолжать наращивать оборонные расходы вплоть до 2,5% от ВВП. Нюанс в том, что сама Британия хоть и финансирует свои вооружённые силы чуть более 2% от ВВП, соответствуя требованию НАТО, не обладают мощной армией, и её численность продолжает стремительно снижаться.