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Nacvark
В Швейцарии закроют небо и привлекут 4 тыс. военных к охране Глобального саммита мира
Федеральный совет уже обратился к парламенту о масштабности их запроса.


В июне на территории горного курорта Бюргеншток в Швейцарии пройдёт "Глобальный саммит мира", куда приглашены все страны, кроме России и Белоруссии. На этом мероприятии будет присутствовать большое количество представителей Киева, который как раз таки и организовал саммит для обсуждения украинской "формулы мира".

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Стало известно, что для обеспечения безопасности саммита Федеральный совет Швейцарии обратился к парламенту с просьбой одобрить использование четырёх тысяч военных страны в качестве охраны саммита. Отмечается, что парламент должен утвердить решение, поскольку количество запрошенных солдат превышает две тысячи. Масштаб своего запроса швейцарские власти объясняют сложным рельефом местности в Бюргенштоке и политической значимостью события.

Помимо этого, с 13 по 17 июня над горным курортом будет объявлена беспилотная зона, с запретом в том числе, на запуск беспилотных летательных аппаратов.

К обеспечении безопасности Глобального саммита мира также привлекут Федеральное Ведомство по вопросам кибербезопасности, которое будет отслеживать риск кибератак. Федеральное разведывательное управление будет отвечать за предотвращение возможных террористических актов.

#швейцария
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