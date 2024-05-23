Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.





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Вчера пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки заявил, что Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который, по оценке американских спецслужб, является космическим оружием. Он подчеркнул, что американское власти продолжат наблюдение за ситуацией, поскольку спутник на одной орбите с американским спутником.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг информацию Пентагона, подчеркнув, что Москва всегда выступала за политику против размещения на околоземной орбите каких-либо наступательных вооружений. Российский чиновник также предложил Соединённым Штатам Америки переосмыслить свой «деструктивный подход», занявшись разработкой договора, предполагающего воздержание от гонки вооружений в космосе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о размещении Россией противоспутникового оружия, отметив, что Москва всегда действовала в соответствии с международным правом и неоднократно выступала за принятие документа с запретом выведения на околоземную орбиту какого-либо космического оружия.

Впервые Вашингтон обвинил Москву в разработке противоспутникового оружия несколько месяцев назад.