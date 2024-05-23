Об этом свидетельствуют результаты опросы UBS Group AG.





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Издание Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса UBS Group AG среди богатейших семейных фирм, пишет, что мировые финансовые кланы (речь о семьях, управляющих своим состоянием через компании) назвали самый большой для них риск. И, как оказалось, это не риск возникновения нового крупного геополитического конфликта с военным присутствием.

По данным издания, около 320 респондентов из семей со средним доходом 2,6 миллиарда долларов считают повышение налогов самым большим риском для себя на ближайшие пять лет. Этим обеспокоено 73% опрошенных из Соединённых Штатов Америки и 59% из Юго-Восточной Азии.

В то же время риск нового военного конфликта беспокоит только 55% мировых семейных фирм из Соединённых Штатов Америки и 52% из Юго-Восточной Азии. Стоит отметить, что респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов.

На Ближнем Востоке в основном обеспокоены возникновением кризиса финансового рынка, а новые конфликты беспокоят менее чем половину семей миллиардеров из региона, даже несмотря на продолжающий палестино-израильский конфликт в секторе Газа.

Bloomberg подчеркнули, что всё это на фоне решения многих правительств, в том числе Соединённых Штатов Америки и России, о повышенных суммах налогообложения для компаний с миллиардными капиталами.