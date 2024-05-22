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Nacvark
ЕС не будет просить Киев продлить транзит российского газа
Украинские власти были готовы найти иной способ осуществлять транзит газа из России по просьбе Европы.


В этом году истекает договор между Россией и Украиной о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему. В связи с этим украинские власти допустили вариант продления договора, если об этом попросит Европа. Однако такой сценарий предусматривал, что Европейский союз подпишет с Россией соответствующее соглашение, а Украина будет лишь сдавать в аренду свои хранилища газа.

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Представитель Европейской комиссии Тим Макфи заявил, что европейское сообщество не будет просить Киев продлить договор о транзите или другим способом способствовать транзиту российского газа. Таким образом в конце этого года многолетний договор утратит свою силу.

На текущий момент известно, что Европейский союз получает около 15% газа из России, но только 5% от всего импорта приходится на украинскую газотранспортную систему. При этом ключевыми импортёрами российского газа является Венгрия, Словакия и Австрия.

Впрочем, для вышеперечисленных стран закрытие транзитного окна ничего не означает, поскольку они могут импортировать его благодаря «Турецкому потоку».

#украина #евросоюз
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