Венгрия может воспрепятствовать этому.





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В декабре 2023 года Совет Европейского союза смог добиться того, чтобы между странами-участниками и Украиной были запущены переговоры о планировании членства. Такой шаг требует многолетних согласований в разных сферах жизнедеятельности государства. Несмотря на принятие решения, фактическое начало переговоров было отложено из-за выборов в Европейский парламент.

Сейчас издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, пишет, что в Европейском союзе планируют начать переговоры о членстве Украины. Нюанс в том, что с 1 июля председательство над Европейским союзом переходит на шесть месяцев Венгрии, которая может воспрепятствовать этому процессу.

По данным издания, европейские и украинские власти ведут переговоры с Будапештом, чтобы страна дала своё согласие на проведение переговоров. Для этого Киев работает над требованиями Венгрии, в частности по защите национальных меньшинств, а именно, этнических венгров, проживающих на территории Западной Украины. Венгерские власти хотят добиться того, чтобы венгероязычные украинские граждане могли свободно обучаться на своём языке и использовать его, не прибегая к государственному языку во многих вопросах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, когда одобрял начало переговоров с Украиной в Совете Европейского союза, предупредил, что ещё будет иметь возможность прекратить переговорный процесс.