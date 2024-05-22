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Nacvark
Минобороны России проводит первый этап учений по отработке применения тактического ядерного оружия
Сейчас российские подразделения отрабатывают получение специальных боеприпасов для коплекса «Искандер».

В этом месяце Министерство обороны России анонсировало проведение учений по отработке применения тактического ядерного оружия, в ответ на высказывания ряда западных официальных лиц. В частности речь о словах президента Франции Эммануэля Макрона, не исключающего отправку французских войск на украинские территории в рамках учебной миссии.

Вчера российское оборонное ведомство отчиталось о проведении первого этапа учений, предполагающего отработку подразделениями Военно-космических сил России снаряжения специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе «Кинжал».

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Помимо этого, ракетные соединения выполняют учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Основной задачей проводимых учения является проверка и поддержание готовности личного состава российской армии и специальной техники, используемой в применении тактического ядерного оружия. Всё это проводится на фоне заявлений западных официальных лиц.

#россия
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