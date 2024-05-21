Соответствующий запрос поступил от Тегерана.





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Позавчера ночью стало известно, что вертолёт Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, пропал с радаров. Иранские службы начали поисково-спасательную операцию, к которой были подключены десятки отрядов. Некоторые страны, в частности соседствующая с иранским государством Турция, предоставили свою помощь в поиске пропавшего вертолёта. Вчера утром, всё же разбившейся Ми-171 смогли найти, а весь экипаж на борту погиб, причём мгновенно, без малейшего шанса на выживания.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер также подтвердил, что Вашингтон получал запрос от Тегерана с просьбой оказать помощь в поисках иранского президента, но американцы не смогли её оказать. Он отметил, что до этого Белый дом дал сигнал о готовности оказать помощь Ирану, как и любому другому иностранному государству.

Американский чиновник объясняет это причинам в основном логистического свойства. При этом он объяснил, какую именно помощь от штатов хотели получить в Иране.

На текущий момент в Иране объявлен пятидневный траур на фоне гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Его полномочия будут исполнять сразу шесть специальных комитетов.