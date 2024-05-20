Предполагаемый организатор восстания был ликвидирован.





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Представитель Вооружённых сил Демократической республики Конго (ДР Конго) бригадный генерал Сильвен Экенге в эфире телевидения заявил, что вчера конголезские военные предотвратили попытку военного переворота. Известно, что в тот же день в ряде правительственных зданий слышали стрельбу, есть также информация о гибели нескольких человек.

Конголезский генерал подчеркнул, что все подробности станут известны позже, а пока власти хотели уверить граждан и мировое сообщество о подконтрольности ситуации и восстановлении общественного порядка в стране.

Позже Экенге рассказал, что попытку государственного переворота предприняли сразу несколько групп, а их лидером мог быть натурализованный американец конголезского происхождения Кристиан Малангу, проживавший последние годы в Соединённых Штатах Америки и имеющий антиправительственную позицию. Предполагаемый лидер восстания был ликвидирован, ещё 40 человек арестованы и допрашиваются.

До этого в ДР Конго была попытка государственного переворота ещё в 2017 году, когда Малангу провозгласил себя лидером правительства Нового Заира в изгнании. Восстание провалилось, а сам он был вынужден бежать за границу.