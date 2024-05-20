Автор из The Atlantic подчеркнул, что он не нашёл другого независимого источника, который может подтвердить смерть иранского президента.

Вчера президент Ирана Эбрахим Раиси после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на ирано-азербайджанской границе отправился обратно в Тегеран, но вертолёт Ми-171, на борту которого он летел, пропал с радаров. Как стало известно позже, вертолёт мог потерпеть крушение, а иранский президент погибнуть. Сейчас иранские власти проводят спасательно-розыскные мероприятия в попытках найти иранского лидера. Стоит отметить, что в президентском кортеже было два других вертолёта, но все они успешно добрались до места назначения.

Издание The Atlantic, ссылаясь на собственные источники в администрации президента Ирана, пишет, что Эбрахим Раиси на самом деле погиб в авиакатастрофе и информация подтвердилась в Тегеране. Сейчас перед иранскими властями стоит задача как-то подать эту новость иранскому народу, чтобы не вызвать в стране хаос.

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Автор из The Atlantic подчеркнул, что он не нашёл другого независимого источника, который может подтвердить смерть иранского президента.

На текущий момент официально гибель Эбрахима Раиси не подтверждена. Спасательные группы продолжают работу, а область поиска пропавшего с радаров вертолёта сократилась до двух километров в труднопроходимом районе, где дождь переходит в снег.