Страна значительно ослабла в военном плане и может полагаться только на союзников.

За последние десятилетия численность британской армии является рекордно низкой, когда-то великие военно-морские силы не входят даже в тройку мировых лидеров по флоту, а большая часть военных кораблей даже не укомплектованы для выполнения боевых задач.

Издание The Telegraph пообщалось с Командующим 3-й дивизией генерал-майором Великобритании Джеймсом Мартином, который признал, что на текущий момент его страна не готова к полномасштабному конфликту как самостоятельный игрок. Лондон во многом вынужден полагаться на союзников по НАТО.

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По словам британского генерала, сейчас правительство предпринимает попытки вернуться в нужное русло, а британские военные действительно остаются лучшими в мире по подготовке, но над их обеспечением на случай полномасштабных боевых действий следует поработать. Всё это осложняется тем, что британские власти вынуждены, как и все союзники, оказывать военную помощь Украине.

На текущий момент на военной службе находится менее 200 тысяч человек, а резерв составляет почти 40 тысяч. Далеко не вся военная техника, в особенности флот, готовы к выполнению боевых задач, поскольку на их борту находится персонал только для обслуживания, но никак не для участия в каком-либо конфликте. Примечательно, что даже при всём этом бюджет Вооружённых сил страны составляет 66 миллиардов долларов (2,07% от ВВП), то есть практически столько, сколько у российской армии с её превышающей в разы численностью.