Страны связаны между собой тем, что все требуют вывода войск Франции из своих стран.

Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера по итогам встречи заявили, что им удалось согласовать текст договора о создании ранее обещанной конфедерации «Альянс государств Сахеля», предполагающий создание военно-политического блока. Следующим этапом остаётся утвердить эти договоры на уровне глав государств. Название альянс получил в честь региона Сахель, где и находится Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.





В то же время эти три страны вышли из Экономического сообщества стран Западной Африки, которое объединяло шестнадцать африканских стран в регионе, а сейчас всего одиннадцать (членство также приостановила Гвинея и Мавритания, ставшая ассоциированным членом). В данный момент они ведут антифранцузскую политику, потому что до второй половины 20 века являлись колониями Франции, и большая часть населения стран разговаривают на французском языке.