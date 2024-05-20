Выделенные на этот год средства были практически полностью израсходованы.

Издание Bild пишет о том, что Германия уже израсходовала более 7 миллиардов евро, которые были заложены в проект государственного бюджета на 2024 год для оказания военной и финансовой помощи Украине. В связи с этим министр обороны страны Борис Писториус запросил у немецкого правительства дополнительные средства в размере 3,8 миллиардов евро.

По данным издания, вопрос уже был обсуждён с немецким канцлером Олафом Шольцем и министром финансов страны Кристианом Линднером. Отмечается, что министерство финансов поддерживает решение по ассигнованию дополнительных средств.

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На текущий момент у немецкого правительства есть около 300 миллионов евро на оказание военной помощи украинской армии. Дополнительные средства должны быть утверждены через Бундестаг уже в следующем месяце и, скорее всего, проблем не будет, поскольку в Берлине осознают необходимость продолжения поддержки Киева.

Источники Bild также сообщают, что в проект бюджета 2025 года Германия планирует заложить 15 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине, то есть в два раза больше, чем было выделено на 2024 год.