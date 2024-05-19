Ожидается, что последствия атак на энергетическую инфраструктуру будут ощутимы вплоть до зимы, которая будет достаточно тяжёлой.

Издание The Washington пишет о том, что Украине не удастся восстановить всю энергетическую инфраструктуру после российских атак на подстанции и объекты электрогенерации, поскольку было потеряно около половины собственной электрогенерации, а её восстановление невозможно всего за несколько месяцев.

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко признал, что атака 8 мая является самой разрушительной, поскольку все ракеты достигли целей без помех со стороны противовоздушной обороны, выведя из строя ещё три электростанции. Он также подчеркнул необходимость выйти из цикла «уничтожение - ремонт - уничтожение - ремонт», для чего как раз таки нужны новые системы противовоздушной обороны, иначе есть риск потерять всё (имеется в виду в плане энергетики).

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The Washington Post подчёркивает, что в прошлом году расходы ДТЭК на восстановление энергетики составили всего 120 миллионов долларов, так как российская армия била преимущественно по энергораспределительной сети, а сейчас взялась за объекты электрогенерации. Предполагается, что на ремонт необходимо 350 миллионов долларов и это с учётом использования поддержанного оборудования, поставляемого Европой

Представитель наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко может с уверенностью сказать, что следующая зима будет тяжёлой, но насколько - зависит от работы энергетиков. Он добавил, что из-за атак украинская энергетическая система потеряла восемь гигаватт электроэнергии, то есть половину от количества, необходимого в периоды пиковой нагрузки.