В американском оборонном ведомстве утверждают, что российские власти приняли меры по снижению последствий от украинских атак.

В этом году украинские беспилотные летательные аппараты начали поражать нефтеперерабатывающие объекты на российских территориях, поскольку такая цель крайне уязвима - для её воспламенения достаточно даже небольшого сброса взрывчатого вещества. Однако в Соединённых Штатах Америки не оценили такой способ противодействия России из-за создаваемого риска роста мировых цен на нефть.

В разведывательном управлении Министерства обороны Соединённых Штатов Америки опубликовали отчёт, в котором говорится о выведении из строя 14% нефтеперерабатывающих объектов на территории России при помощи украинских дронов. Отмечается, что это привело к росту внутренних цен на бензин в марте и введению эмбарго на экспорт нефти сроком шесть месяцев для удовлетворения собственного спроса.

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Помимо этого в американской разведке утверждают, что в поставке нефтепродуктов теперь отдан приоритет российским железным дорогам, а не другим видам транспортировки.

За всё время Вооружённые силы Украины провели около двадцати успешных атак беспилотными летательными аппаратами на российские нефтеперерабатывающие объекты.