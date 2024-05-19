Они считают, что одних поставок систем противовоздушной обороны недостаточно.





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Ещё в начале боевых действий Киев просил НАТО о «закрытии неба» над Украиной, то есть оказании помощи в отражении российских воздушных атак, но из-за риска эскалации конфликта Запад отказал в этом. Ситуация с отражением иранского «удара возмездия» по Израилю при помощи западных сил вновь сделала вопрос актуальным и украинский президент Владимир Зеленский задался вопросом, почему эта стратегия не применима по отношению к Украине.

Издание Der Spiegel пишет, что ряд депутатов Бундестага от Социал-демократической партии Германии (правящая партия в стране), куда входит немецкий канцлер Олаф Шольц, поддержали оказание помощи Украине в отражении российских атак. До этого с подобными рискованными инициативами выступали в основном оппозиционные партии ХДС/ХСС и «Зелёные 90».

В частности, с предложением разместить немецкие системы противовоздушной обороны на приграничных с Украиной территориях НАТО, выступил член комитета немецкого парламента по вопросам обороны Джо Вайнгартен, который считает, что это позволило бы помочь Киеву на фоне недостаточных поставок зенитно-ракетных комплексов. Он предложил обсудить такую идею с Польшей, Словакией и Румынией, которые граничат с Западной Украиной.

В то же время глава фракции Социал-демократической партии Германии не поддержал идею, назвав её крайне опасной, ведь все эти действия могут сделать Берлин стороной конфликта.