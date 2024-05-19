В Вашингтоне обеспокоены активностью Китая и России в космосе.





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В феврале в Соединённых Штатах Америки выросла обеспокоенность, когда у американской разведки появилась информация о возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие. В Белом доме опасаются, что такой шаг может быть направлен против американских спутников, в Москва отвергла обвинения.

Издание The New York Times, взяв интервью у американских чиновников и анализируя их публичные выступления, сделало вывод, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки готовится к размещению нового поколения наземных и космических систем, способных при необходимости создать помехи в работе космических объектов противника, выведя их из строя. Всё это должно применяться как механизм защиты от возможных угроз и России и Китая.

В частности министр военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл рассказывает, что их опасения вызывает Китай, развернувших ряд космических средств, предназначенных для нападения на американские силы. Он утверждает, что штаты не смогут успешно действовать в Тихом океане, если угроза продолжит существовать.

Помощник министра обороны по космической политике страны Джон Пламб также считает, что исход с размещение военных средств в космосе неизбежен, как и сама милитаризация космоса. В пример он приводит любую историю из жизни человека, в которой когда появляются военные преимущества, военные начинают действовать, чтобы использовать их и нейтрализовать имеющуюся угрозу.

Генерал-лейтенант Космических сил Соединённых Штатов Америки Деанна Бёрт подчеркнула, что Вашингтон не желает распространения войн на космос, но если это произойдёт, американские власти должны быть готовы сражаться побеждать.