Он свернёт иммиграционную политику Джо Байдена и начнёт депортировать прибывших при демократах у власти мигрантов.

После прихода в Белый дом кандидата от Демократической партии Джо Байдена американские власти ввели свою либеральную иммиграционную политику, в рамках которой Соединённые Штаты Америки пополнились сотнями тысяч мигрантов, большая часть из которых - нелегальные.

Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором пишет, что в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, в Соединённых Штатах Америки начнётся массовая и беспрецедентная за историю страны депортация мигрантов. В то же время иммиграционная программа Байдена будет свёрнута.

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По данным издания, Трамп поспособствует ускорению рассмотрения документов для выдворения иностранных граждан, а также отменит программы защиты мигрантов от депортации. Помимо этого с рядом стран будут проведены обсуждения насчёт того, чтобы они приняли своих граждан к себе обратно.

Авторы The Washington Post считают, что вся предвыборная программа Дональда Трампа строится в первую очередь на антимиграционной политике и это значительно может повысить шансы американского политика одержать победу на президентских выборах.