Чиновник из Белого дома отказался подтверждать намерения американского президента посетить встречу.

С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт глобальный саммит мира, куда приглашены более чем 160 стран. Основной целью мероприятия является попытка Киева заручиться поддержкой украинской формулы мира, как основной концепции мирного урегулирования российско-украинского конфликта. При этом на встречу Россию не приглашают по требованию Украины, желая это сделать только после того, как на первом глобальном саммите будет принята резолюция о поддержке украинской формулы мира.

Координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джону Кирби на регулярном брифинге был задан вопрос, поедет ли американский президент в Швейцарию для участия в саммите. Американский чиновник ответил, что мне нечего сказать по поводу планирования графика президента.

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Примечательно, что американское правительства и ранее не комментировало возможное посещение Джо Байденом встречи в Швейцарии, предлагая всем ждать дальнейшего развития событий.

Можно предположить, что в планах американского президента всё-таки входит посещение глобального саммита мира, поскольку с 13 по 15 июня в Италии пройдёт встреча «Большой семёрки» (G7), которую Байден посетит. Вряд ли в Вашингтоне откажутся от посещения саммита, если уж американский президент и так будет находиться в Европе.