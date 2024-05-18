Американские власти могут в рамках программы Nuclear Sharing разместить ядерное оружие на территории другой страны, но за последние десятилетия этого не происходило.

Некоторое время назад президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности его страны разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Позже премьер-министр страны Дональд Туск затребовал объяснений по ситуации, но, судя из слов заместителя министра национальной обороны Павла Залевского, который сообщил о неотозванном правительством заявлении на участие в программе, позиция Варшавы в этом вопросе определена.

Нюанс в том, что для расширения ядерной программы НАТО необходимо пересмотреть соответствующую стратегию, поскольку текущее размещение ядерного оружия соответствует рискам начала 1950-х годов, когда и был создан североатлантический альянс в ответ на «красную угрозу»

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В частности об этом высказался польский президент, который подчеркнул, что учитывая изменения ситуации после начала боевых действий на украинских территориях, НАТО должны адаптироваться и начать применять программу Nuclear Sharing и по отношению к странам Восточной Европы.

Анджей Дуда также подчеркнул, что безопасность стран, на территории которых размещено ядерное оружие, гораздо выше. Он добавил, что в Варшаве ещё не были предприняты конкретные шаги по размещению американского ядерного оружия.