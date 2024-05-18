Однако он подчеркнул продвижение российских войск в Харьковской области.





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В начале второй декады мая российская армия начала наступление в Харьковской области, продвинувшись приблизительно на 10 километров от росийско-украинской границы. Украинские власти утверждают, что прорвана была лишь первая и вторая оборонительная линия, а впереди находится ещё, построенная местной администрацией, которая является наиболее защищённой.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что у России нет планов по взятию Харькова на сегодняшний день. По его словам, он говорил публично о планах создать «санитарную зону» в случае продолжение атак на Белгородскую область и это сейчас происходит. Путин также подчеркнул, что российские военные ежедневно продвигаются в Харьковской области, добиваясь результатов.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее отчитался о расширении зоны активных боевых действий ещё на 70 километров в связи с тяжёлыми боями в Харьковской области. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в наступлении российской армии виноват мир, который не остановил Путина и не обеспечил украинскую армию всем необходимым оружием в срок.