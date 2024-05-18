Ещё недавно украинское военное командование говорило о тотальной нехватке снарядов, называя это главной причиной сдачи Авдеевки.





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Ещё зимой украинское военное командование говорило о тотальной нехватке артиллерийских снарядов у украинских военных, десятикратном превосходстве российской армии в артиллерийском огне и называло это главной причиной, почему была сдана Авдеевка. Однако сейчас Президент Украины Владимир Зеленский озвучил иную информацию, по которой Вооружённым силам Украины за последние два месяца впервые с начала боевых действий хватает боеприпасов.

По словам украинского президента, это впервые такая ситуация, когда украинские бригады не жалуются на нехватку артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что даже до реализации инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы, у Киева есть прогресс в решении проблемы с нехваткой снарядов. Он добавил, что также ведутся переговоры с партнёрами о выделении средств и предстоит ещё много работы.

В частности востребованным является производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы. Зеленский утверждает, что сейчас технические характеристики украинских дронов гораздо лучше, развёртывается их производство, но не хватает денег, хотя производственные мощности позволяют производить куда больше беспилотников, чем есть сейчас средств на это направление.

Стоит напомнить, что в рамках чешской инициативы, летом за европейские деньги будет закуплено около 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.