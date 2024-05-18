Однако глава внешней политики ЕС против военного присоединения острова.





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Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки и другие западные страны поддерживают Тайвань, как демократическое государственное образование, в отличие от Китая, где действует режим ближе к коммунистическому, все они не признают право острова на суверенитет и придерживаются политике одного Китая.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе не признают Тайвань и не планируют этого делать, хотя европейские страны продолжают развивать остров в сфере экономики и культуры.

По словам главы европейской дипломатии, существует только один Китай, а отношения Европы с Тайванем, выражаемые сотрудничеством в экономическом и культурных планах, происходят без признания государственности острова.

При этом Боррель подчеркнул, что необходимо снизить напряжённость в регионе, а Европейский союз не поддерживает присоединение острова в состав Китая военным путём.

Стоит подчеркнуть, что суверенитет Тайваня признают крайне мало стран, поскольку такое решение фактически сразу лишает страну возможности вести в дальнейшем партнёрские отношения с Китаем, который имеет куда более большую экономическую важность, нежели один клочок китайской земли.