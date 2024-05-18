Это позволило бы нарастить инвестиции в страну со стороны китайского бизнеса.

Российский президент Владимир Путин в рамках церемонии открытия российско-китайского 7-го ЭКСПО 2024 и форума межрегионального сотрудничества заявил, что Москва готова предоставлять экономические льготы китайским инвесторам, а также открывать доступ к своей технологической базе, чтобы привлечь инвестиции из Китая. Он подчеркнул, что Россия приветствует бизнес из Китая на расширение своих производств на российской территории.

Путин также утверждает, что в рамках российско-китайского сотрудничества уже реализуются крупные проекты в сфере промышленности. Помимо этого на российский рынок выходят всё больше китайских автомобилей - добавил он.

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Ранее издание Newsweek писало, что в Соединённых Штатах Америки считают необходимым Пекину определиться, с кем расширять сотрудничество - с Россией или Европой.