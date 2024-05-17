Несмотря на позицию США и ряда других крупных европейских стран, некоторые чиновники считают такой исход неизбежным.

В этом году президент Франции Эмманюэль Макрон своим заявлением, в котором не исключил отправку западных войск на Украину, спровоцировал череду разных позиций по этому вопросу. Такие крупные страны, как Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия, Польша, Чехия и другие - выступают против отправки своих военных на территорию Украины, но относительно небольшие страны Балтии, Швеция готовы пойти на такой шаг, если инициатива поступит от более влиятельных государств.

Издание The New York Times пишет, что несмотря на официальную позицию Вашингтона и Брюсселя, на самом деле Запад куда ближе к отправке своих армий на украинские территории, чем может показаться на первый взгляд. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун уже озвучил изданию свою позицию, подчеркнув, что в будущем инструкторы НАТО обязательно появятся на украинских территориях, однако сейчас это рискованный шаг, поскольку дорогостоящие системы противовоздушной обороны будут применяться не для защиты украинской инфраструктуры, а для обеспечения безопасности военных североатлантического альянса. По данным издания, некоторые чиновники на Западе являются сторонниками совершенно иной позиции и склоняются к возможной отправке своих инструкторов в рамках помощи Киеву.

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Отправка западных инструкторов могла бы помочь Вооружённым силам Украины высвободить собственных офицеров для отправки на передовые позиции, а иностранный контингент войск обучал бы большое количество военных, которых при этом не было бы необходимости отправлять за границу, что также занимает время и требует дополнительных средств.

До начала боевых действий украинские военные проходили обучение в городе Яворов Львовской области у иностранных инструкторов, но позже их отозвали, чтобы не вовлечь иностранные государства в конфликт.