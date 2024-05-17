Отмечается, что такой позиции придерживаются не только США, но и G7.

Издание Newsweek, ссылаясь на анонимного представителя Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, прокомментировало визит российского президента Владимира Путина в Китай, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

По мнению источника издания, китайским властям стоило бы определиться, на чьей они стороне - Запада или Востока, перестав усиживаться на двух стульях. Чиновник из американского внешнеполитического ведомства считает, что если у Пекина есть намерения налаживать отношения с Европой, то их стране следует отказаться от диалога с Россией, признанной европейцами крупнейшей угрозой европейской безопасности.

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Источник Newsweek подчеркнул, что такой позиции придерживаются не только в Вашингтоне, но и в «Большой семёрке» (G7), куда входят крупные страны Европы.

На текущий момент Китай продолжает поддерживать партнёрские отношения с Россией, в то же время пытаясь установить контакт с Европой через Францию. В Пекине даже продолжают вести диалог с Соединёнными Штатами Америки по ряду вопросов. Такая неопределённость вызывает недоумение на Западе, где не понимают, как воспринимать Китай - как партнёра или стратегического оппонента.