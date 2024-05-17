К этому времени страна завершит размещение ядерной энергетической установки на спутнике Земли.





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В ноябре 2022 года Россия и Китай заключили соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Страны также планируют привлечь к этому плану международных партнёров, но пока всё ограничивается двухсторонним сотрудничеством.



Генеральный директор «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе разговора с журналистами в Пекине заявил, что российско-китайская Лунная программа начнётся после 2036 года. К этому моменту должна быть разработана ядерная энергетическая установка, которую планируют в 2033-2035 годах вывести на спутник Земли.

Управляющий российской государственной аэрокосмической компании также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем более всестороннее и глубокое, чем в работе с американским НАСА, с которым всё сводится только к взаимодействию на Международной космической станции.

В марте Борисов уже говорил, что все технологические задачи по разработке ядерной энергетической установки и её отправки на Луну являются решаемыми, а в мае российские конструкторы перешли к самой разработке оборудования.