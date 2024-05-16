Он считает, что это приведёт к эскалации конфликта.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью британскому изданию The Telegraph заявил, что не видит необходимости в отправке западных войск на украинские территории. Он добавил, что это тема, скорее всего, не будет обсуждаться даже в ближайшем будущем.

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При этом британский министр подчеркнул необходимость обеспечить украинских военных всем необходимым, в том числе соответствующей подготовкой. Однако отправлять даже отставных британских военных на украинские территории он не желает, объясняя, что таким решением Лондон рискует перешагнуть черту.

Несмотря на нежелание Шэппса отправлять западные войска на украинские территории из-за риска эскалации, ранее он сообщил, что Киеву было разрешено применять британское оружие для ударов по целям в Крыму, поскольку полуостров входит в список территориальных претензий украинских властей на границы Украины 1991 года.

Что касается отправки западных войск, то некоторые страны, в особенности Балтии, готовы рассмотреть такой шаг, а такие крупные государства, как Соединённые Штаты Америки и Германия, выступают против отправки западных военных на украинские территории.