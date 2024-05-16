Сейчас его жизни ничего не угрожает - утверждает вице-премьер страны.

Вчера в обед стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после проведённого выездного заседания правительства в городе Гандлова получил как минимум два огнестрельных ранения (всего было около пяти выстрелов), после чего медики доставили его на вертолёте в город Банска-Быстрица, где ему была проведена операция. В Братиславу (столицу страны) чиновника транспортировать не решились, поскольку это заняло бы больше времени, а он находился в критическом состоянии.

Как стало позже известно, Фицо получил два сквозных ранения в районе живота. Нападавшим был пожилой мужчина, стрелявший вблизи, когда политик вышел к общественности после заседания. Отмечается, что стрелявший в словацкого политика мужчина была задержан правоохранительными органами на месте. Задержание нападавшегоПо некоторой информации, стрелком был 71-летний сторонник оппозиционной партии «Прогрессивной Словакии» Юрай Чинтула, несогласный с политикой словацкого правительства. Мужчина имел разрешение на ношение оружия.

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Вице-премьер страны Томаш Тараба утверждает, что Роберту Фицо была проведена операция и на текущий момент угрозы его жизни нет. Он добавил, что глава словацкого правительства в конце концов поправится.